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Кулеба каже, що Єврокомісія «вражена» результатами у реформах, які показала Україна

Дмитро Кулеба переконаний, що інформацією про кількість пунктів намагаються перетворити «перемогу, яка наближається, на зраду»
Дмитро Кулеба переконаний, що інформацією про кількість пунктів намагаються перетворити «перемогу, яка наближається, на зраду»

Єврокомісія «вражена» результатами в реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів в Єврокомісії в рамках свого візиту до Брюсселя.

«Я вас здивую. Єврокомісія не мислить такими категоріями: один із семи, два, п’ять із семи. Суть взагалі не в цьому, а в кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного: є результат чи немає. Я маю підстави вважати, що результат буде», – сказав він.

Кулеба переконаний, що інформацією про кількість пунктів намагаються перетворити «перемогу, яка наближається, на зраду».

«Головне, що сьогодні (7 листопада – ред.) я почув від одного з єврокомісарів дуже прості і чіткі слова, що Єврокомісія в захопленні від тих результатів у реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни і що те, які зміни Україна реалізовує для набуття членства в ЄС, – це дійсно всіх вражає. Це така реальна оцінка того, який настрій панує в Європейській комісії», – наголосив очільник МЗС України.

Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС.

Напередодні повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але «з певними умовами».

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.

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