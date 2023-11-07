Кулеба каже, що Єврокомісія «вражена» результатами у реформах, які показала Україна

Єврокомісія «вражена» результатами в реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів в Єврокомісії в рамках свого візиту до Брюсселя.

«Я вас здивую. Єврокомісія не мислить такими категоріями: один із семи, два, п’ять із семи. Суть взагалі не в цьому, а в кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного: є результат чи немає. Я маю підстави вважати, що результат буде», – сказав він.

Кулеба переконаний, що інформацією про кількість пунктів намагаються перетворити «перемогу, яка наближається, на зраду».

«Головне, що сьогодні (7 листопада – ред.) я почув від одного з єврокомісарів дуже прості і чіткі слова, що Єврокомісія в захопленні від тих результатів у реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни і що те, які зміни Україна реалізовує для набуття членства в ЄС, – це дійсно всіх вражає. Це така реальна оцінка того, який настрій панує в Європейській комісії», – наголосив очільник МЗС України.

Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС.

Напередодні повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але «з певними умовами».

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.