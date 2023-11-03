«Україна матиме більше зброї і боєприпасів» – Кулеба після зустрічі з гендиректором Rheinmetall

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів у Берліні зустріч із генеральним директором німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером, на якій ішлося про шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини і України.

«Сфокусована зустріч у Берліні з генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Україна матиме більше зброї і боєприпасів, щоб захистити себе, цивільне населення й інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини й України», – написав Кулеба в соцмережі X (раніше відомій як твіттер).

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 18 жовтня було зареєстровано спільне німецько-українське підприємство «Rheinmetall – Українська оборонна промисловість», яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

24 жовтня у Берліні у рамках німецько-українського бізнесфоруму Денис Шмигаль і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори.