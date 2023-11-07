Кулеба їде до Брюсселя на тлі очікуваного рішення ЄС про початок переговорів з Україною щодо вступу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 листопада здійснить візит до Брюсселя, повідомила пресслужба МЗС.

Як йдеться у повідомленні, голова української дипломатії проведе переговори із комісарами Європейського союзу напередодні оприлюднення звіту Європейської комісії про виконання Україною рекомендацій ЄС, що «має важливе значення задля відкриття переговорного процесу про вступ нашої держави в Євросоюз».

У МЗС додали, що під час візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба також проведе переговори із прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо і міністеркою закордонних справ Аджою Лабіб, «ключовими темами яких стануть подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури в зимовий період, втілення формули миру президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція нашої держави».

Напередодні повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але «з певними умовами».

За даними журналіста, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі 6 листопада, присвяченій розширенню.

«Завтра (7 листопада – ред.) продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку», – написав він.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться на початку 2024 року.