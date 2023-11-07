Зеленський: Україна очікує на «історичний» висновок Євросоюзу

У середу, 8 листопада, Україна очікує на «історичний» висновок Європейського Союзу, зазначив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Завтра (8 листопада – ред.) важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, щоб набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави»,– підкреслив Зеленський.

За його словами, «робота України – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти».

«Україна буде в ЄС. Ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України –це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи», – наголосив президент.