Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо 9 іноземних компаній

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти 9 іноземних компаній, відповідний наказ №739/2023 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, санкції терміном на 10 років запроваджені проти наступних компаній: Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited і Dendar Investment Fund Limited.

Дворічні обмежувальні заходи запроваджені проти Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, CTF Holdings S.A., Rissa Investments Limited й International Distribution Systems Limited.

Згадані компанії зареєстровані у Ліхтенштейні, Люксембурзі та на Кіпрі. Застосовані проти них санкції передбачають, зокрема, блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону збільшення розміру статутного капіталу українських дочірніх підприємств.

Відомо також що контроль за виконанням відповідного рішення покладене на секретаря РНБО.

Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Раніше, 1 липня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, у тому числі й пов’язаних із Росією.

Зеленський 5 липня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом РФ.