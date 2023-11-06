Експрезидент Чехії Земан назвав дружбу з Путіним своєю головною помилкою

Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що вважає дружнє ставлення до російського лідера Володимира Путіна найбільшою помилкою у своїй політичній карʼєрі. Про це політик розповів в інтервʼю чеському телеканалу Nova.

«Я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну», – заявив 79-річний політик у відповідь на запитання про свою найбільшу невдачу під час президентства. Він перебував на посаді з 2013 до березня 2023 року.

Земан був першим чеським президентом, обраним на всенародних виборах. Його називали другом Володимира Путіна. У 2015 році, після російської окупації Криму, він, на відміну від інших західних лідерів, приїхав до Москви на військовий парад 9 травня.

У жовтні 2017 року політик заявив, що Київ міг би отримати від Москви фінансову компенсацію за Крим та закрити це питання. Через два роки він повторив свою думку, зазначивши, що вважає, що ніякий уряд у Москві не погодиться повернути Крим Україні. (Зовнішню політику в Чехії визначає кабінет міністрів, висловлювання президента фактично є його приватною думкою).

Перед повномасштабним вторгненням 2022 року Земан висміював дані американської розвідки про підготовку Кремля до великої війни. Після початку бойових дій він визнав помилку та засудив агресію. Колишній президент запропонував запровадити жорсткі санкції проти Москви.

В інтервʼю Nova Земан сказав, що російське вторгнення завдало шкоди не лише Україні, а й самій Росії. «Люди цього не усвідомлюють, Путін, по суті, той, хто зашкодив своїй власній країні», – сказав він.