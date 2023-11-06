Словаччина не блокуватиме приватний експорт зброї в Україну – Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів Україну від приватних виробників, пише видання Bloomberg.

За словами Фіцо, його передвиборча обіцянка, що більше «жодної партії» зброї не надійде зі Словаччини до України, стосувалася лише поставок із запасів словацької армії.

«Якщо компанія хоче виробляти і продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти», – сказав він журналістам після відвідин штаб-квартири Міноборони в столиці Братиславі.

Раніше, 26 жовтня, Роберт Фіцо заявляв, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу. Словаччина, за словами Фіцо, зосередиться лише на гуманітарній допомозі.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.