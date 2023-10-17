МЗС Словаччини: за нового уряду передача гумдопомоги Україні залишиться, а військова – під питанням

Словаччина вже не має багато запасів зброї, які могла би надіслати Україні. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ країни Мирослав Влаховський у кулуарах саміту «Форум 2000» у Празі.

«Я думаю, що після виборів у Словаччині Україна може очікувати, що ми продовжимо гуманітарну і матеріальну допомогу. Це те, що сказав колишній прем’єр-міністр і майбутній прем’єр-міністр Словаччини пан Фіцо. Я не знаю, наскільки далеко він зайде, коли йдеться про військову підтримку. Є передвиборча риторика, а є факти, які ми побачимо після виборів. Однак я думаю, що це буде тісно пов’язано з позицією прем’єр-міністра Угорщини Орбана», – заявив він.

На думку Влаховського, варто очікувати, що позиція Словаччини буде подібною до угорської, «але в інший спосіб».

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«Ми вже відправили допомоги на суму 700 мільйонів євро, і ми відправили її в той час, коли вона була необхідна. І насправді ми вже не маємо багато у наших запасах. Тож очікування мають відповідними і з цієї точки зору», – додав міністр.

Нагадаємо, колишній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, чия політична сила нещодавно перемогла на виборах до парламенту, обіцяв «більше не надсилати жодної кулі до України».

Партія Фіцо, який у минулому вже був прем’єр-міністром, нещодавно виграла вибори і отримала від президента мандат на формування уряду. Очікується, що майбутній кабінет під його керівництвом принаймні частково перегляне політику щодо України. Фіцо виступає за повне припинення військової допомоги Києву. Його перемогу раніше вітав угорський прем’єр Віктор Орбан, який займає схожу позицію щодо війни в Україні.