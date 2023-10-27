Більшість лідерів ЄС підтримали допомогу Києву, Угорщина і Словаччина заявили про сумніви – підсумки саміту

Більшість лідерів Європейського союзу на саміті у Брюсселі підтримали надання більшої фінансової допомоги Україні у її опорі російському вторгненню. Водночас Угорщина та Словаччина, уряди яких очолюють політики, що виступають за збереження контактів із Москвою, мають деякі застереження, зазначає Reuters. Остаточне рішення має бути ухвалене у грудні.

Єврокомісія наполягає, щоб 27 країн-членів блоку виділили більше коштів під час перегляду своїх бюджетів щодо додаткових витрат до 2027 року. Згідно з планами Брюсселя, ЄС має надати Києву ще близько 50 мільярдів євро на додаток до майже 83 мільярдів, виділених після початку російського вторгнення в Україну.

Очільниця виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляєн на пресконференції 27 жовтня також сказала, що Єврокомісія працює над пропозицією використати частину доходів, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її повоєнному відновленню.

Фон дер Ляєн зазначила, що обсяг суверенних російських активів, заморожених у рамках санкцій за напад на Україну, становить зараз 211 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії нагадала про вже узгоджену позицію європейського блоку, яка полягає в тому, що Москва має заплатити за відновлення України.