Білий дім: республіканці мають виконати обіцянку, щоб уникнути припинення роботи уряду США

Республіканці в Палаті представників Конгресу США повинні виконати свою обіцянку, щоб уникнути припинення роботи уряду, яке може зашкодити економіці США, а також національній безпеці, заявив Білий дім 7 листопада.

«Республіканцям у Палати представників є над чим працювати. Вони мають дотримуватися своїх обіцянок і шанувати своє слово, щоб уникнути припинення роботи, і крапка. Це їхнє завдання – уникнути цього. Ми не можемо мати справу з політичними іграми чи грабіжництвом», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, яку цитує агенція Reuters.

Наприкінці вересня, коли у США завершується фінансовий рік, Палата представників схвалила законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, починаючи з півночі неділі, 1 жовтня.

Згодом документ схвалив Сенат, і закон підписав президент США Джо Байден.

Рішення, схвалене Конгресом США, є тимчасовим – термін його дії складав 45 днів, і він вичерпується вже через тиждень.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявляла 29 вересня, що часткове закриття уряду «підірве» економічний прогрес країни, оскільки будуть припинені програми підтримки малого бізнесу, материнства та дитинства, а також можуть бути відтерміновані великі інфраструктурні проєкти. Президент Джо Байден тоді ж попередив, що так званий шатдаун може завдати великої шкоди Збройним силам.

Без нової бюджетної угоди тисячі американських державних службовців по всій країні можуть бути відправлені до неоплачуваних відпусток, включно з військовослужбовцями, авіадиспетчерами, співробітниками дитячих установ тощо.