Провідні посадовці США закликали Конгрес підтримати запит на пряму бюджетну підтримку України

Провідні представники адміністрації Джо Байдена 7 листопада закликали Конгрес схвалити прохання президента США щодо прямої бюджетної підтримки України. У листі до Конгресу міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що запит на 11,8 мільярда доларів «нерозривно пов’язаний з успіхом України на полі бою у спротиві незаконному вторгненню Росії».

За їхніми словами, ці кошти призначені для підтримки функціонування уряду та економіки, тоді як Україна зосереджує свої ресурси на обороні.

«Економічна війна Росії, включно з нападами на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру, є невід’ємною частиною її стратегії незаконного вторгнення. Якщо Росія зможе знищити економіки України, то це створить для української держави проблеми настільки, що вона не зможе захистити себе на полі бою. Ця агресія є не лише екзистенційною загрозою для України, але й загрозою для світу демократії та нашої власної економічної та національної безпеки», – наголошують автори листа.

На їхню думку, Росія якраз і робить ставку на те, що її агресія зможе переважити колективні зусилля Заходу з допомоги Україні.

«Фінансова підтримка України нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою. Тому ми наполегливо закликаємо вас надати Україні 11,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, що є наріжним каменем додаткового запиту президента. Наші інвестиції в успіх України і наша робота з отримання допомоги від інших дозволить нам зменшити нашу бюджетну підтримку з 14,4 мільярда доларів у 2023 фінансовому році до 11,8 мільярда доларів у 2024 фінансовому році. Без адекватної та своєчасної прямої бюджетної підтримки Україна не зможе захистити себе та перешкодити подальшим посяганням Росії на країни НАТО», – звертаються посадовці до Конгресу.

Як передає агенція Reuters, демократи в Сенаті США у вівторок заблокували спробу республіканців отримати швидке схвалення законопроєкту про надання екстреної допомоги Ізраїлю, який був прийнятий Палатою представників минулого тижня, але який не передбачає допомогу Україні у війні проти Росії.

Демократи наголосили на важливості надання допомоги Україні саме в пакеті з Ізраїлем, як йдеться у запиті від Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів.

«Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі», – сказала сенатор Петті Мюррей, яка головує в Комітеті Сенату з асигнувань.

Палата представників США 2 листопада схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів.

Щоб стати законом, документ має бути схвалений підконтрольним демократам Сенатом, а також Палатою представників, більшість у якій складають республіканці, і бути підписаним президентом Джо Байденом, демократом. Білий дім заявив, що Байден накладе вето на цей законопроєкт Палати представників.