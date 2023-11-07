Кулеба про реформи: «від ЄС завжди буде список»

Україна рухається до грудневого рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства в ЄС, яке стане «історичним досягненням». Про це, спілкуючись із журналістами в Брюсселі 7 листопада, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Є багато дипломатичної роботи, багато медіа коментують, що відбувається, але ми продовжуємо рухатися до цієї мети (…). Якщо не станеться якогось форс-мажору, то ми до цієї мети прийдемо. В Україні є політична воля для цього. І сьогодні я переконався, що і в Єврокомісії є політична воля для досягнення цього результату», – зазначив очільник МЗС.

Коментуючи виконання семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата, Кулеба не вдавався у кількісну оцінку роботи, проробленої в Києві.

«Єврокомісія в захваті від тих результатів у реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни, і те, які зміни Україна реалізовує для набуття членства в ЄС, – іноді це дійсно всіх вражає. От це, я б сказав, реальна оцінка того, який настрій панує в Європейській комісії», – наголосив Кулеба.

Говорячи про наступні вимоги, які, за повідомленнями ЗМІ, може висувати Єврокомісія Україні, керівник української дипломатії наголосив, що «в наших відносинах тепер, коли ми вже стали на шлях реального набуття членства, завжди буде список від ЄС».

«Чим ближче ми будемо до членства, тим більше буде задач і роботи і в України, і в Європейської комісії (…). У наших відносинах завжди буде список від ЄС – а зробіть ще ось це (…). Ми ж робимо багато речей не тому, що нас просять, а тому, що ми розуміємо: це нам самим потрібно. Тому треба звикати до нової модальності відносин між Україною і ЄС. Це вже не історія про те, що ЄС висуває якісь вимоги – Україна виконує. Це тепер буде реальний переговорний процес, який має призвести до злиття України і ЄС», – резюмував Кулеба.

Коментуючи заяви угорського уряду про блокування переговорів про вступ через питання нацменшин, урядовець зауважив, що проблеми варто вирішувати мірою їх виникнення.

«Думаю, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні (…). Наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення про рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. Титанічна робота проведена. Політичні баланси в ЄС сформовані, але кожна країна, безумовно, намагатиметься розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб у своїх інтересах», – сказав глава МЗС.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, як міністр уявляє розвʼязання угорського питання, Дмитро Кулеба відповів, що слід «залишити трошки простір для дипломатії».

Під час зустрічі Європейської ради 14 та 15 грудня може бути ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз. А 8 листопада Єврокомісія озвучить оцінку прогресу, якого досягла Україна на шляху до членства в ЄС.

Статус кандидата на вступ до Європейського союзу Європейська рада надала Україні та Молдові в червні 2022 року.