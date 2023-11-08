«Це може бути серйозним викликом» – голова комітету Ради інтеграції України до ЄС про претензії Польщі та Угорщини

Україні треба посилити діалог з Польщею та Угорщиною та виконати їхні запити, які Київ вважатиме можливими, щоб не мати перепон на шляху до вступу у ЄС. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) заявила голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на запитання щодо умов вступу України до ЄС, які прозвучали в Польщі та Угорщині.



«Це може бути серйозним викликом дійсно. Через те, що ми бачимо приклад того, як білатеральними своїми інтересами ті чи інші країни блокують. Наприклад, як Болгарія блокує подальший рух Північної Македонії. Це так само і такий ризик, виклик може бути для України з точки зору взаємних звинувачень чи взаємних непорозумінь на рівні двосторонніх взаємин. Це означає, що нам потрібно зробити дві речі – посилити діалог з цими конкретними країнами, одночасно виконавши те, що ми можемо виконати і вважаємо можливим», – каже Климпуш-Цинцадзе.



Вона зауважила, що також потрібно буде аргументувати це іншим членам Європейського Союзу для того, щоб потім всередині блоку ніхто не міг маніпулювати на етапі ухвалення рішення.



Польські високопосадовці анонсували, що Україна перед вступом до ЄС має вирішити питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Також політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.



Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ. Це випливає з останньої версії проєкту звіту про розширення, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода. Однак рамки переговорів Єврокомісія рекомендує схвалити, коли Україна зробить низку кроку, серед яких – схвалення закону з рекомендаціями Венеціанської комісії щодо закону про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ й освіту.

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8 листопада Єврокомісія озвучить оцінку прогресу, якого досягла Україна на шляху до членства в ЄС.

Під час зустрічі Європейської ради 14 та 15 грудня може бути ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз.

Зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода, випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.