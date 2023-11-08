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Політика

Україна за крок до ЄС?

  • Російські сили безуспішно намагаються вибити ЗСУ в селі Кринки, що на Лівому березі Дніпра, а ЗСУ розширюють там плацдарм, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Окупанти тим часом заміновують об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє Головне управління розвідки України. Чи готується армія РФ відступати з лівого берега Дніпра?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
  • Сьогодні Україна очікує на «історичний» висновок Європейського союзу, анонсує український президент Володимир Зеленський. Єврокомісія вважає що Україна повністю виконала чотири з семи критеріїв на шляху до ЄС. Які вимоги поставили перед Києвом і чи достатньо цього для запрошення цього року?
  • У справі загибелі помічника Залужного з'явилася нова стаття – про «викрадення, привласнення зброї, шахрайства або зловживання службовим становищем». Про це повідомили в ДБР, яке буде займатися розслідуванням обставин смерті Частякова. Яким шляхом зброя і боєприпаси з фронту потрапляють у міста в тилу? Та чим небезпечний неконтрольований обіг зброї в Україні під час війни? Говоримо з експертом.
  • «Повністю змінив коло спілкування через нерозуміння». «Дратують розмови ні про що». «Злять ті, які бояться повісток». Це відповіді військових в рамках міні-дослідження ГО «VATRA», які повертаються до цивільного життя з війни. Що відчувають військові, коли стикаються після фронту з буденністю, та як допомогти адаптувати воїнів, налагодити діалог із суспільством і уникнути конфліктів. Говоримо з активісткою і військовим-соціологом.

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