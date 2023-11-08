Україна за крок до ЄС?

1 В Офісі президента України заявили про «тактику розколу», яку застосовує РФ 47551 views

2 «Він попередив, що гранати бойові». У МВС розповіли про чоловіка, який подарував Частякову гранати 34537 views

3 «Не час для святкувань»: Зеленський розповів про проблеми в Силах оборони 31760 views

4 Омбудсмен звернувся до СБУ і поліції через відео зі звинуваченнями щодо мови військових 16481 views

5 «Вибори не на часі» – Зеленський прокоментував заяви про можливість виборів у 2024 році 16263 views

6 Дуда доручив чинному прем’єру Польщі формувати уряд 12404 views

7 У ЦВК пояснили, чому повноваження Зеленського не припиняться без виборів навесні 2024-го 10468 views

8 Байден у розмові з прем’єром Ізраїлю наголосив на необхідності захисту палестинських мирних жителів 7541 views

9 Чотири з семи кроків виконані – Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС 7158 views