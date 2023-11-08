Україна підготувалася до рішення Євроради щодо переговорів про членство в ЄС – Зеленський

Президент України заявив, що Київ очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів про членство України в ЄС, і «ми вже підготувалися до цього рішення», додав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі. Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильнішими», – сказав Зеленський.

За його словами, вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які є в основі руху України у Євросоюз.

«І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського союзу», – додав Зеленський.

Він зазначив, що підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським союзом: «Чіткі пункти, чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими».

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року. За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської Ради, «щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС».