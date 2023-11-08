«Українці на це заслуговують» – Зеленський про рішення Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії про переговори ЄС щодо членства з Україною.

За його словами, попри всі складнощі, Україна рухається вперед і в грудні очікує політичного рішення від Європейської ради.



«Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Єврокомісія 8 листопада офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України і Молдови до ЄС. За словами президентки комісії Урсули фон дер Ляєн, Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть ропочатися переговори.

Зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода, випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.