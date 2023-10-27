На саміті ЄС дві країни розкритикували збільшення допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер виступив проти того, щоб Європейський Союз надав Україні 50 мільярдів євро допомоги, а його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо надання нової фінансової підтримки Києву. Про це повідомляє агенція Reuters.

Орбан заявив, що Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить «дуже обґрунтовану пропозицію».

Вони виступили на саміті лідерів ЄС під час обговорення спільного бюджету на наступні чотири роки.

Орбана розкритикували деякі колеги на саміті через його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Китаї цього місяця, коли Москва продовжує війну проти України, а Європейський Союз уникає Кремля.

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У грудні ЄС має прийняти рішення щодо перегляду свого бюджету на 2021-2027 роки вартістю 1,1 трлн євро (1,2 трлн доларів), який і так обтяжений через надзвичайні витрати під час пандемії COVID і після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Керівництво блоку запропонувало державам-членам додати більше до спільної скарбниці, щоб надати Україні 50 мільярдів євро та витратити ще 15 мільярдів євро на міграцію. Інша пропозиція передбачає виділення Україні 20 мільярдів євро військової допомоги. Схвалення бюджетних рішень вимагають одностайності.