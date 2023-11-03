Шмигаль: Кабмін передав ЄС план програми Ukraine Facility, що передбачає 50 млрд євро для України

Кабінет міністрів передав Європейській комісії попередній план для програми Ukraine Facility, повідомив 3 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Це програма допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки з акцентом на бюджетну підтримку. Для того, щоб отримувати кошти в межах цієї програми, Україна проведе низку реформ та проектів трансформацій», – заявив він.

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За словами голови уряду, напрацювання плану складаються з чотирьох основних блоків:

макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення

базові реформи – реформа державного управління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя

економічні реформи: покращення бізнес-клімату, управління державними активами, розвиток людського капіталу, регіональну політику

ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому; «ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість»

Шмигаль звернув увагу на те, що план Ukraine Facility є не загальною економічною стратегією держави, а переліком умов для отримання допомоги від ЄС.

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«І друге – сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа. Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Робота над ним продовжиться з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом», – додав він.

У жовтні Європейський парламент підтримав пропозицію створити Фонд для відбудови України Ukraine Facility на 50 мільярдів євро в 2024 році.