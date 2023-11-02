Після «змістовної» наради з урядовцями Зеленський анонсував схвалення деяких законопроєктів та рішень КМУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже змістовну» нараду з урядовцями – обговорювалися кроки для трансформації України та роботи з партнерами.

«Провів дуже змістовну нараду з урядовцями. Різні напрямки урядової роботи. Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами. Про рішення уряду, про законопроєкти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначились з пріоритетами й готуємо нові кроки – і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі», – розповів він у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив про підготовку законопроєктів та урядових рішень – деякі з них будуть схвалені вже найближчими тижнями.

Раніше президент України повідомив, що Київ готується до інших важливих подій, запланованих на перші тижні листопада. За його словами, листопад і грудень мають стати вагомими для України.

8 листопада Європейська комісія збирається представити оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.

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У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.