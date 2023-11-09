Рада схвалила держбюджет на 2024 рік

Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету на 2024 в цілому, повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк



«За» проголосували 276 депутатів.

Голова парламентського бюджетного комітету, депутатка від фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа повідомила, що до другого читання проєкт бюджету зазнав мінімальних змін.

«План по доходах збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати. Основна стаття видатків – оборона. 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони.

Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні», – написала вона на своїй сторінці в фейсбуці.

За її словами, кошти на сектор нацбезпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями – податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Голова парламентського бюджетного комітету додала, що решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн.

«Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) та розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн)», – написала Підласа.

Зростання ВВП наразі прогнозується на рівні 4,6%, інфляція – 9,7%. Очікується, що середньорічний курс долара складе 40,7 грн, додала вона.

Коментуючи схвалення депутатами проєкту держбюджету, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «всі внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога.



«Практично 50% наших видатків – на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію», – написав він у телеграмі.

Напередодні Верховна Рада схвалила закон про тимчасовий перерозподіл військового ПДФО на підтримку обороноздатності та розвиток оборонно-промислового комплексу України.