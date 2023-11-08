Рада схвалила законопроєкт про «військовий ПДФО»

Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО.



Як повідомив народний депутат від фракції «Голос»,перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, проєкт закону підтримали 253 депутати.



«Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту 10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», – написав він у телеграмі.

Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа назвала ключові норми норми законопроєкту.

Надходження від ПДФО розподіляються у пропорції: 79% (місцеві бюджети), 21% (держбюджет). У КМУ зауважували, що рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК в цілому та купівлю дронів зокрема з одночасним створенням низки компенсаторів дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі.