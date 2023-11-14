ЄС може переорієнтувати експорт боєприпасів, щоб допомогти Україні – Боррель

Виробники боєприпасів у країнах Євросоюзу можуть переглянути свої експортні плани, щоб допомогти з боєприпасами Україні, вважає верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він заявив 14 листопада перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорюється прогрес з постачанням мільйона боєприпасів Україні упродовж року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України», – сказав Жозеп Боррель.

Розповідаючи про прогрес у плані поставити Україні мільйон боєприпасів за рік, про який в Брюсселі оголосили навесні 2023 року і який має бути виконаний до кінця березня 2024 року, Боррель зауважив, що перший етап плану, який складається з трьох етапів, уже завершений.

«Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів, і він уже завершений. І тут ми досягли того, що й передбачали, – понад 300 тисяч снарядів було надано», – сказав Боррель. Тепер постачання залежить уже від нового виробництва, яке повʼязане з контрактами, підписаними країнами-членами з виробниками, відзначив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Минулого тижня кілька європейських дипломатів на правах анонімності повідомили Радіо Свобода, що у Європейському союзі побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.