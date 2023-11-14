Угорщина знову блокує видачу траншу військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина хоче отримати від Києва гарантії того, що угорські фірми не потраплять у «чорний список» спонсорів війни в Україні, повідомляє агенція AP та угорське видання Magyar Nemzet.

«Угорщина блокуватиме виплату наступного траншу військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF), доки Київ не надасть гарантій того, що банк OTP чи інші угорські фірми не потраплять у чорний список «міжнародних спонсорів війни», – сказав міністр.

Редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк також заявив у твітері, що виділення траншу в 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні знову не погодили у Брюсселі на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС.

Сійярто заявив, що Угорщина зіткнулася з «тиском» на зустрічі, але сказав, що Будапешт не може надати свою підтримку без озвучених ним гарантій.

Угорщина і раніше блокувала рішення щодо чергового траншу допомоги Києву, адже Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.