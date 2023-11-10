Орбан заявив, що переговори про членство України в ЄС «не повинні починатися»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує просування переговорів про майбутнє членство України в Європейському Союзі, вкотре давши зрозуміти, що його країна може стати головною перешкодою на шляху Києва щодо вступу до ЄС.



Як пише АР, в інтерв’ю державному радіо Орбан сказав, що країна, яка перебуває у війні, ще й близько не наближається до членства в блоці.



«Україна жодним чином не готова до переговорів щодо своїх амбіцій приєднатися до Європейського Союзу. Чітка позиція Угорщини полягає в тому, що переговори не повинні починатися», – сказав Орбан.

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Угорщина має суперечки з ЄС через ймовірні порушення стандартів верховенства права та прав людини, що призвело до затримки мільярдів євро коштів від ЄС.



Орбан заперечив, що протидія Угорщини переговорам про членство України в ЄС пов’язана з цими коштами, і намагався розвіяти підозри, що його уряд використовує свій голос щодо України, щоб чинити тиск на ЄС.



Він додав, що його уряд «не прийме» тиск з боку ЄС щодо підтримки заявки України на членство в обмін на виділення коштів.



Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.