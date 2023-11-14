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РФ планує збільшити виробництво високоточних снарядів – британська розвідка

Жителі Курдюмівки в Донецькій області дивляться на склад боєприпасів українських військ, знищений російськими керованими снарядами «Краснополь» після обстрілу 2 серпня 2015 року, архівне фото
Жителі Курдюмівки в Донецькій області дивляться на склад боєприпасів українських військ, знищений російськими керованими снарядами «Краснополь» після обстрілу 2 серпня 2015 року, архівне фото

Міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді війни в Україні пише, що російський військово-промисловий комплекс оголосив про плани модернізувати та збільшити виробництво керованих артилерійських снарядів «Краснополь-М2». Такі снаряди калібру 155 міліметрів російські війська успішно використовують для ураження окремих цілей, наприклад, української техніки.

«Краснополь-М2» наводять за допомогою дронів, проте за умов низької хмарності лазерний детектор снаряда не встигає отримати сигнал і навести боєприпас на ціль. Саме цю проблему, вважають автори огляду, російські військові прагнуть вирішити під час модернізації.

Забезпечення такими високоточними снарядами, зазначає британська військова розвідка, може стати одним із ключових чинників ефективності операцій російських військ в Україні у зимовий період.

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