У Брюсселі кажуть, що потужності ЄС із виробництва боєприпасів зросли на 20-30%

Євросоюзу, починаючи з лютого цього року, вдалося наростити потужності з виробництва боєприпасів на майже 20-30%, що дозволяє виготовляти понад мільйон боєприпасів на рік, заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

«Маємо позитивні новини. З лютого потужності Європейського союзу з виробництва боєприпасів зросли майже на 20-30%» , – сказав Бретон, звітуючи про план щодо збільшення виробництва задля надання Україні мільйона снарядів на рік.

«Мета виробництва – понад мільйон боєприпасів на річній основі, яку ми поставили і яку ми хочемо досягти до весни, буде досягнута. Тепер справа за країнами-членами – розміщувати замовлення», – додав він.

За його словами, швидке зростання виробництва спостерігається у низці країн, серед яких Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина. Наступне завдання – переконатися, що розширені потужності спрямовані на виробництво снарядів саме для України.

Схожий пріоритет окреслив і верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Прибуваючи на зустріч міністрів, він заявив, що 40% виробництва боєприпасів у ЄС йде на експорт третім країнам і країни-члени мусять провести роботу з виробниками, аби переконатися, що насамперед розглядаються замовлення для України.

Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що його країна виділить третину свого оборонного бюджету на виробництво боєприпасів. Замовлення на 280 мільйонів євро 5-ти європейським виробникам естонський уряд відправив 10 жовтня.

«Звичайно, ми будемо намагатися зробити максимум, щоб також доставити ці снаряди в Україну, тому що вони потрібні там. І погляньмо на Росію. Сьогодні вони виробляють більше, ніж будь-коли. Вони отримують снаряди з Північної Кореї. Європа не може сказати, що Росія і Північна Корея можуть це зробити, а ми не можемо», – сказав естонський міністр.

Навесні Брюссель оголосив про триетапний план із постачання Україні мільйона боєприпасів за рік – до березня 2024 року. Перший етап передбачав надання зброї країнами-членами із власних запасів, наступні – спільні закупівлі для допомоги Україні та поповнення власних складів, а також розширення виробництва у ЄС загалом.

Наразі ЄС виконав близько третини цього плану, надавши Україні трохи більше ніж 300 тисяч боєприпасів. За словами Борреля, перший етап завершено, запаси країн-членів наразі вичерпані і тепер постачання залежить від нового виробництва.