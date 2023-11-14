Авдіївка: чи почалася битва за коксохім?

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прив'язав відео до місцевості та повідомив, що 13 листопада армія Росії просунулась до східної околиці Степового – за три кілометри на північ від Авдіївки.

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Також аналітики звернули увагу на повідомлення одного з російських військових блогерів про те, що Сили оборони контролюють уже лише половину Авдіївського коксохімічного заводу. Проте більшість блогерів стверджували, що бої все ще тривають на підступах до заводу на північній околиці міста.

Росія вже більше місяця штурмує Авдіївку з усіх боків і потроху оточує місто. Згідно з картоюпроєкту DeepState, зараз у ЗСУ залишилася ділянка за кілька кілометрів на захід від міста, щоб живити боєприпасами та особовим складом свій гарнізон.

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14 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками селектора повідомив, що військові доповіли йому про збільшення кількості російських штурмів на Авдіївку, Куп'янськ та Мар'їнку.

Також раніше з'явилися повідомлення, що російські війська перейшли до наступу на північ від Бахмута – з прицілом на захоплення міста Часів Яр.

Головні питання випуску:

Наскільки критична ситуація на північ від Авдіївки, де Росія підійшла до Степового?

Чи почалася битва за Авдіївський коксохім?

І що загарбники вирішили робити із загонами ЗСУ, які продовжують утримувати невелику ділянку на лівому березі Дніпра?