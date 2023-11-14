Інститут вивчення війни оцінив дії військ РФ у районі Авдіївки

Американський інститут вивчення війни на основі відкритих даних проаналізував ситуацію біля Авдіївки Донецької області. Аналітики з посиланням на дані російської сторони кажуть, що армія РФ продовжила наступальні операції під Авдіївкою і «досягла підтверджених успіхів».

«Декілька російських військових блогерів заявили, що бойові дії тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу і звалища на півночі Авдіївки. Інший російський військовий блогер заявив, що українські сили контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що ймовірні повідомлення про захоплення заводу російськими військами є хибними. Однак ISW і не помітила заяв Росії про те, що російські війська захопили Авдіївський коксохімічний завод», – йдеться в огляді.

Аналітики також пишуть з посиланням на російського військового блогера, що армія РФ буцімто витіснила українські війська з кількох невказаних позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки, хоча ISW не побачила візуального підтвердження цьому.

Поза тим, кажуть в ISW, російська сторона визнала, що 13 листопада українські сили успішно контратакували та просунулися під Авдіївку, зокрема до залізничної станції біля Степового на південь від Авдіївки.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові кажуть, що ЗСУ тримають оборону. «Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області», – повідомив Генштаб ситуацію за минулу добу.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Раніше ISW вже заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.