Россия массово готовит украинских детей в оккупации к войне: на что пошел агрессор

Россия масштабирует милитаризацию украинских детей в оккупации. С 1 сентября в школах на оккупированных землях Украины в качестве обязательного предмета РФ ввела начальную военную подготовку (НВП). Учеников 10-11 классов учат обращаться с различными видами оружия, бросать гранату, управлять дронами и ходить строем.

Это – новое дополнение к уже и так обширной программе милитаризации украинской молодёжи в оккупации, цель которой можно сформулировать двумя словами: «стань русским». Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода) рассказывает, как агрессор готовит детей к войне на захваченных территориях Донбасса.

Автомат и гранаты – обязательно

Сборка-разборка автомата на время, умение надевать противогаз и управлять боевыми дронами, первая медицинская помощь, метание гранат и стрельба – такие дисциплины с этого учебного года преподают в школах, а также училищах, колледжах и техникумах России и на оккупированных территориях Украины в рамках предмета «Основы безопасности и защита Родины». Его ввели вместо курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

Формально идея ввести начальную военную подготовку (НВП), как это было при СССР, исходила от лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергея Миронова. Год назад он обратился в Министерство обороны РФ, которое оперативно поддержало предложение. А следом – и Министерство просвещения.

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«Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», – не скрывал тогда Миронов главную задачу НВП для школьников.

Обращаться с оружием детей в оккупации учили и раньше, но не системно. Например, на захваченной территории Донецкой области это происходило на факультативных уроках или военных сборах, когда на несколько дней старшеклассников вывозили на полигон в Моспино под Донецком, где с ними занимались военные из оккупационных частей.

НВП же – обязательный предмет, который будут преподавать во всех общеобразовательных школах ученикам 10-11 классов, по два урока в неделю.

На оккупированной части Луганской области военной подготовке детей уделяли особое внимание ещё до начала полномасштабного вторжения: на начало 2022-го там действовали 2 «казачьих кадетских корпуса» – в Луганске и Алчевске, и 62 «кадетских класса», где военные дисциплины являлись основными.

В этом году открыли ещё один «кадетский корпус» – в Старобельске, самый большой в регионе. Планируют подобные в Северодонецке и Лисичанске.

Из физруков – в военруки: кто учит детей воевать

Изначально инициаторы возвращения НВП в российских Госдуме и Минобороны планировали, что обучать военным дисциплинам будут выпускники педвузов, которые имеют боевой опыт, или просто участники боевых действий. Но таких оказалось недостаточно.

Поэтому и в России, и в школах оккупированного Донбасса на курсы ускоренной военной подготовки отправили учителей физкультуры и «Основ безопасности жизнедеятельности».

В «казачьих» корпусах и классах теорию и практику преподают профессиональные военные. Участники боевых действий будут обучать подростков и таким специфическим навыкам, как управление боевыми дронами. Министерство просвещения РФ уже пообещало обеспечить школы учебными моделями беспилотников.

Помимо уроков НВП, школьников собираются привлекать и к практической помощи «Специальной военной операции», как официально Россия называет войну против Украины. Тот же депутат Сергей Миронов в конце сентября предложил Госдуме ввести урок «Важные дела», на котором ученики будут плести маскировочные сети и делать окопные свечи для передачи на фронт российским военным.

В оккупированной Кадиевке Луганской области это уже начали делать, не дожидаясь официального решения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Артём Лысогор.

«Во время уроков школьники не получают новых знаний – их заставляют плести маскировочные сети для нужд российских военных. Учителя говорят, что это – в первую очередь. Образование позже», – написал он в своём телеграм-канале 2 ноября.

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Ударные дроны – донецкой молодежи

Параллельно РФ разворачивает сеть центров военно-спортивной подготовки молодёжи – уже вне школьных стен. Делается это по поручению президента РФ Путина. Первые 12 открыли в нынешнем году в российских регионах, таких как Бурятия, Татарстан, Калмыкия. И – на оккупированной территории Донецкой области.

Там планируют только за этот год обучить 9 тысяч человек возрастом от 14 до 35 лет. Причём готовить будут не наспех переквалифицированные школьные учителя, а инструкторы с боевым опытом.

Один из таких центров в Донецке на днях посетил представитель президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Приехал не с пустыми руками.

«Уже сейчас учреждение проводит интенсивное обучение по управлению беспилотниками. Трутнев передал курсантам несколько дрон-симуляторов. Вместе с программным обеспечением доставили и несколько ударных дронов и тепловизоры со встроенным баллистическим калькулятором для снайперских комплексов», – описывает «подарки» от куратора местный провластный YouTube-канал.

В этом году на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей впервые провели военно-спортивный фестиваль для подростков «Ворошиловский стрелок», который почти десятилетие существует в России.

Его цели описывают так: «формирование у молодёжи допризывного и призывного возраста физических и психологических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к воинской службе».

«Стать русским» в «оздоровительном» лагере

О массовом «перевоспитании» детей и подростков с оккупированных украинских территорий в «оздоровительных» лагерях написал в своём расследовании Центр гражданского просвещения «Альменда». По данным организации, в нынешнем году в лагерях России и Крыма побывало более 80 тысяч детей.

На оккупированном полуострове для школьников организовывали песенные конкурсы, прославляющие Россию и российскую армию, «военно-патриотические» игры, встречи с «героями СВО» и заставляли писать письма на фронт российским военным.

Эти факты свидетельствуют о системном подходе по формированию у украинских детей российской идентичности, об их милитаризации и привлечению к поддержке вооружённой агрессии РФ против Украины – делают вывод в ЦГП«Альменда».

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«Вырастая, ребёнок проходит все этапы социализации в этом милитаризованном пространстве. Для него становится нормальным стрелять, убивать и так далее», – описывает долгосрочные последствия такой политики оккупантов психолог Ирина Губеладзе «Донбасс Реалии».

По её мнению, такая активизация военного и психологического воспитания детей с оккупированных территорий свидетельствует об одном: их готовят к мобилизации на войну с Украиной, как только они достигнут совершеннолетия.

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