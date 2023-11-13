На північ від Бахмуту: Росія почала великий наступ на Часів Яр

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Росія знову пішла вперед на Бахмутському напрямку.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно», – повідомив Сирський у телеграмі 12 листопада.

Після цього він опублікував фотозвіт своєї поїздки на цю ділянку фронту, а також поблизу Лимана – де агресор також намагається атакувати.

Після цього проєкт DeepState у своєму звіті за цей день повідомив, що Росія тисне на Кліщіївку, це на південний захід від Бахмуту (саме там ЗСУ просувалися останніми місяцями).

Крім того, агресор намагався наступати біля Ягідного – це північна околиця Бахмута, з якого йде пряма траса до Часового Яру. Сили оборони навіть втратили кілька позицій там. Саме Часів Яр аналітики назвали метою Росії, оскільки воно «є панівною висотою і ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська».



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Раніше Генштаб вже повідомляв про спроби Росії атакувати на північ і південь від Бахмуту, але, мабуть, зараз ці спроби стали більш масштабними. На цьому тлі окупанти продовжують спроби наступати і на інших ділянках фронту – на Авдіївку, Лиман, Куп'янськ – і навіть контратакувати під Роботиним.

Головні питання випуску:

Звідки Росія взяла сили для нового масштабного наступу на Часів Яр – і наскільки місто під загрозою?

Чому великі атаки на північ від Бахмуту розпочалися зараз?

І яку ціну Росія готова заплатити, щоб таки захопити весь Донбас?