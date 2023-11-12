Сирський: російські військові активізувалися на Бахмутському напрямку

Російські військові активізувалися на Бахмутському напрямку, вони намагаються «повернути втрачені позиції», зазначив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

Військовий також наголосив, що Сили оборони України «діють професійно» та відбивають атаки армії РФ.

Водночас, начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону заявив, що сили РФ на Бахмутському напрямку «стояли в обороні», але тепер «промацують оборону» Збройних сил України і «намагаються штурмувати».

За його словами, на Східному напрямку «окупанти стратегічних успіхів не здобули».

«Загалом наступ на Східному фронті почався на початку жовтня. Ми бачили, що противник готується до цього, протягом трьох місяців тривала підготовка. Ми теж до цього готувалися. Основне завдання ворога - не дати нам просуватися. Відповідно якщо ворог нас зупинитися, будуть більш статичні бойові дії», – зазначив Фітьо.

Бахмут протягом довгих місяців залишається «епіцентром» бойових дій. Під час літнього контрнаступу ЗСУ просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем сил РФ.