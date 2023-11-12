ISW: через «великі втрати» техніки Росія під час штурмів спирається на піхоту

Через «великі втрати» техніки та нестачу навченого персоналу Росія все частіше спирається на піхоту під час штурмів, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані про те, що 11 листопада один військовий блогер наголосив, що «російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті». Він зазначив, що «немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні».

Інший «воєнкор» у відповідь стверджував, що російські військові скоро переживуть «справжній ренесанс піхотного бою», оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), кажуть в ISW.

Перший військовий блогер відповів на коментар про «відродження піхоти» і зазначив, що «це спостереження є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму».

Крім того, аналітики звернули увагу на те, що телеграм-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що «залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні». Сили спецназу «не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом піхоти, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу», пишуть на телеграм-каналі.

«Раніше ISW зазначала, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського вирішення проблем «військового паритету», – зазначили аналітики.

Наприкінці жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти, зокрема на Авдіївському напрямку.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада ISW заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.