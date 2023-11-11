ISW: Росія готується до нової хвилі ударів по українській енергетиці взимку

Минулого місяця Росія використала для атак по Україні меншу кількість ударних безпілотників, ніж до цього. Це може свідчити про підготовку сил РФ до «масованих обстрілів української енергетики взимку», йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 10 листопада заявив, що російські війська використали близько 500 безпілотників типу «Shahed» у вересні 2023 року та кілька сотень – у жовтні. Він зазначив, що «тенденція з майже щоденними обстрілами зберігається, однак РФ використовує менше боєприпасів».

Водночас, в ISW звернули увагу на те, що військові блогери стверджували, що російські удари «шахедами» стали рідшими за останній місяць через те, що «російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій».

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці повідомив, що ймовірно сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше, станом на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.