У Києві та області оголошено повітряну тривогу: Кличко каже про «роботу ППО по балістиці» (відбій)

У Києві, зранку, 11 листопада, пролунали сильні вибухи. Після цього в столиці оголосили повітряну тривогу, пише Київська міська військова адміністрація.

«У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!», – пише КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть про ракетну небезпеку.

Згодом повітряну тривогу оголосили і на Київщині.

За даними мера Києва Віталія Кличка, за попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

О 9.13 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Значна частина території України станом на вечір 10 листопада була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.