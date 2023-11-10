ГУР: атаковані в Криму катери Чорноморського флоту затонули

Головне управління розвідки повідомило деталі щодо ударів по бухті Вузька в окупованому Криму.

За даними розвідників, малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії були знищені.

«Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 «Акула», інший новіший – проекту 11770 «Серна». Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: «Акула» – одразу, «Серна» – ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула», – заявляють в Управлінні.

Читайте також: Представники ФСБ мали бути в будівлі, є загиблі офіцери – ГУР про удар по Скадовську

Російські військові наразі не коментували ці дані.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Вранці 10 листопада представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив в ефірі Радіо Свобода, що українські сили пошкодили два російські катери в окупованому Криму під час нічного удару.