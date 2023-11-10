Представники ФСБ мали бути в будівлі, є загиблі офіцери – ГУР про удар по Скадовську

У результаті удару по окупованому Скадовську на Херсонщині вранці 9 листопада є загиблі серед російських офіцерів, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкту Свобода.Ранок) представник ГУР Андрій Юсов.



«Так, є ураження, є загиблі. Що стосується точних даних у таких випадках їх не завжди є можливість оперативно з’ясувати. Тому інформація уточнюється. Але є загиблі серед офіцерського складу окупантів», – сказав він.



На уточнююче запитання журналіста Радіо Свобода, чи були там представники російського ФСБ, про що раніше повідомляли ЗМІ, Андрій Юсов сказав: «Вони мали перебувати там в цей період».



Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) міський законний голова міста Скадовськ Олександр Яковлєв, російські окупанти в Скадовську весь день розбирали завали після удару по будівлі в центрі міста, загиблих не менше десяти.



За його словами, будівля, де напередодні пролунав вибух, розташована в центрі міста і до повномасштабного вторгнення власники її використовували як «об’єкт для розміщення відпочиваючих». Нині, як зазначив він, після удару двоповерхова будівля зруйнована (перший поверх та частина другого).



«Після окупації росіяни, звісно, забрали її і там відомо, що проживали постійно якісь військові. Були автомобілі… Напевно, вчора була їх якась більша кількість, оскільки повідомляється про значну кількість постраждалих та загиблих. Відомо лише що там постійно була якась кількість машин. Тому там могли бути і високопосадовці якісь і цієї служби (ФСБ – ред). Відомо, що вчора вони майже цілий день розбирали ці завали. Тому все-таки, я думаю, там кількість загиблих точно буде більше. Наразі відомо, що не менше 10-ти загиблих, якась кількість поранених, але точної інформації ніхто не надає», – каже Яковлев.



За його даними, одразу після вибуху вся територія навколо була закрита, почалася посилена перевірка документів у перехожих.



Внаслідок удару по окупованому Скадовську в Херсонській області вранці 9 листопада є загиблі серед російських високопоставлених офіцерів, повідомили українські і російські ЗМІ.

За повідомленнями, удар був завданий із системи залпового вогню HIMARS. Журналіст російської служби Радіо Свобода Марк Крутов повідомив геолокацію удару по Скадовську. За його даними, зруйнований другий поверх двоповерхової цегляної будівлі.

Російське державне агентство новин ТАСС повідомляло про п’ятьох убитих і 10 поранених в результаті удару.