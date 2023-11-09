Удар по окупованому Скадовську: що відомо

Внаслідок удару по окупованому Скадовську в Херсонській області вранці 9 листопада є загиблі серед російських високопоставлених офіцерів, повідомили українські і російські ЗМІ.

За повідомленнями, удар був завданий із системи залпового вогню HIMARS.

Журналіст російської служби Радіо Свобода Марк Крутов повідомив геолокацію удару по Скадовську. Зруйнований другий поверх двоповерхової цегляної будівлі, пише він.

Офіційно українські військові удар не підтверджували.

Голова російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що одна ракета була збита, інша – влучила в приватний сектор. Українські джерела стверджують, що удару було завдано по будівлі, де базуються російські військові.

Російське державне агентство новин ТАСС повідомляє про п’ятьох убитих і 10 поранених в результаті удару.

Слідчий комітет Росії заявив про порушення кримінальної справи «за фактом обстрілу українською стороною цивільної інфраструктури у Херсонській області».

Після відступу з Херсона минулого року Росія контролює східний (лівий) берег Херсонської області. За останні тижні українські військові створили плацдарм на лівому березі річки Дніпро, зокрема американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на повідомлення російських джерел про те, що українські сили перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області і продовжують «масштабніші, ніж зазвичай», наземні операції на східному березі з угрупованням легкої піхоти розміром приблизно в батальйон.