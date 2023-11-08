Бронетехніка ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Авдіївка, Мар’їнка: бої. Україна та ЄС

Як ЗСУ витісняє армію РФ з Херсонщини? Бронетехніка ЗСУ на лівому березі Дніпра?

ЗСУ ймовірно перекинули бронетехніку на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Це сталося уперше відтоді, як у жовтні 2023 року ЗСУ розпочали тут ширшу, ніж зазвичай, наземну операцію. Про це йдеться у нинішньому огляді ISL.

Як витісняють армію РФ? як протидіють російські сили? Аналіз від військового оглядача.

Бої за Авдіївку і Мар'їнку: розповідають воєнкори

Російська армія штурмує Авдіївку. Що відбувається в місті зараз: Мар’ян Кушнір з місця подій.

Штурми та атаки з колонами бронетехніки здійснює російська армія на околицях Мар’їнки. Кореспонденти Радіо Свобода провели добу на позиціях бійців ЗСУ. Як українським військовим вдається стримувати російські атаки під Мар’їнкою?

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Україна та ЄС: труднощі завершального етапу

Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна виконала 90% рекомендацій ЄС. Що далі? Деталі з Брюсселі.

Меморіал оборонцям України: у чому проблема із його створенням

Верховна Рада не підтримала за основу законопроєкт про розміщення Національного військового меморіального кладовища. У чому проблема? Чому зволікають зі створенням меморіалу?