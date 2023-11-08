Як йде евакуація громадян України з Сектора Гази?

Україна евакуювала з Сектора Гази першу групу з 43 громадян, повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще близько 200 громадян України, які зголосились на евакуацію, перебувають в Секторі Гази, де ізраїльські сили здійснюють масовані обстріли – в тому числі й цивільної інфраструктури. Україна також допомагає в евакуації громадян Молдови з охопленої війною Гази.

За словами Володимира Зеленського, зараз 43 громадянина України, які в першій групі, вже перебувають на території Єгипту.

Евакуація здійснюється через контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектора Гази з Єгиптом.

«Україна успішно евакуювала із Сектора Гази першу групу із 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови. Раді допомогти нашим дружнім сусідам», – написав він у соцмережі Х.

Україна успішно евакуювала із Сектора Гази першу групу із 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту

Підготовка до евакуації відбувалася вже кілька днів і станом на 7 листопада людей підвезли до КПП, а вже переїхати в Єгипет громадяни України змогли 8 листопада.

«Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – повідомив Радіо Свобода посол України в Єгипті Микола Нагорний 7 листопада.

Раніше Нагорний казав, що в списках на евакуацію у посольства є 358 людей (дані станом на 1 листопада).

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на початку місця, шо дипломатичне відомство почало підготовку до евакуації і забронювало транспорт, та сформувало групу дипломатів, яка мала прибути на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам.

За даними міжнародних ЗМІ, евакуація здійснюється в алфавітному порядку, тому громадяни України не були серед перших, хто зміг залишити Газу.

«Ракета може прилетіти будь-коли»

Один з громадян України, який хоче евакуюватись з Сектора Гази, сказав Радіо Свобода, попросивши не називати його імені, що для цивільних в Секторі ситуація – на тлі постійних авіа- та ракетних ударів Ізраїлю – є критично небезпечною.

Бомблять всюди, і людям страшно. Коли люди вже не їдять тиждень, то евакуація для них – не найголовніше. Найголовніше – бути в безпеці

«Зараз ситуація дуже серйозна. 30 днів люди без світла, без води, без їжі. Нічого немає, розумієте? Окрім того, ракета може в будь-який момент прилетіти в мирних людей. Раз – і все, вбили 10-15 людей – скільки є в будинку. Серед загиблих багато дітей і жінок. Те, що відбувається, це дійсно серйозна війна. Щодо води, є місця, де можна набрати, хоч і зі складнощами», – каже цей чоловік.



«На півдні (Гази) нічого не працює. Не печуть хліб, немає води. Магазини всі зачинені. Вчора одна дівчина-українка тут зв'язалась зі мною і попросила, щоб якось їм допомогти, бо там є жінки і діти. Бомблять всюди, і їм страшно. Зрозумійте, коли люди вже не їдять тиждень, то евакуація для них – не найголовніше. Найголовніше, щоб вони були в безпеці», – додає цей громадянин України.

За словами чоловіка, українці в Секторі Гази знають один одного.



«В нас є свої канали зв'язку в інтернеті, групи. Ми маємо списки і номери телефонів. Ми їх збирали і будемо цим займатися і надалі. Збираємо через дзвінки і інтернет», – розповідає він.

Як писало видання НВ, в 2019 році українців у Газі налічувалася майже тисяча.

Здебільшого це жінки, які вийшли заміж за палестинців і волею долі опинилися в гарячій точці, народили тут дітей і відчайдушно не бажають втрачати зв’язок із Україною.

Подяка від Молдови

Президентка Молдови Мая Санду подякувала президенту України Володимиру Зеленському і президентові Румунії Клаусу Йоганнісу за допомогу в евакуації громадян Молдови з Сектора Гази.

«Я глибоко вдячна президентам Клаусу Йоганнісу і Володимиру Зеленському за підтримку Румунії й України в нашій майже місячній місії з евакуації молдовських громадян із Сектора Гази», – написала Санду в соцмережі X 7 листопада.

Що таке Сектор Гази?

Сектором Гази називають вузьку смужку землі, яка розтяглася на 40 км уздовж берега Середземного моря від ізраїльсько-єгипетського кордону до передмість ізраїльського міста Ашкелон.

«Однак близькість – що Єгипту, що ізраїльських міст – оманлива. Сектор з трьох боків оточений високим бетонним парканом із кулеметними вежами, а з четвертої, з моря, – постійно патрулюється суднами ізраїльського і єгипетського військово-морських флотів. І вибратися за межі Гази можна тільки через ретельно охоронювані пункти пропуску і за наявності купи різних документів», – писало у спеціальному репортажі з Гази видання НВ в 2019 році.

На Західному березі ріки Йордан, відділеному від Гази десятками кілометрів території Ізраїлю, своя влада – багатопартійний коаліційний уряд, сформований навколо руху ФАТХ.

Цей уряд визнано світовою спільнотою та Ізраїлем.

Лідер ФАТХ Махмуд Аббас де-юре є також президентом Палестини, але де-факто його повноваження не поширюються на Сектор Гази, де ще у 2007 році владу взяло угруповання «Хамас», силою видавивши з регіону або змусивши замовкнути всіх своїх опонентів.

Евакуація з Ізраїлю

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з Сектора Гази.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухаресту відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Ізраїль почав здійснювати масовані повітряні удари по Газі після рейду бойовиків «Хамасу» на південну частину Ізраїлю 7 жовтня, внаслідок чого загинуло 1400 ізраїльтян і понад 200 людей були взяті «Хамасом» в заручники.