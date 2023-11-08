Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

Як йде евакуація громадян України з Сектора Гази?

Пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектора Гази з Єгиптом. Саме через цей пункт здійснюється евакуація іноземців з Сектора Гази. Фото листопада 2023 року
Пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектора Гази з Єгиптом. Саме через цей пункт здійснюється евакуація іноземців з Сектора Гази. Фото листопада 2023 року

Україна евакуювала з Сектора Гази першу групу з 43 громадян, повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще близько 200 громадян України, які зголосились на евакуацію, перебувають в Секторі Гази, де ізраїльські сили здійснюють масовані обстріли – в тому числі й цивільної інфраструктури. Україна також допомагає в евакуації громадян Молдови з охопленої війною Гази.

За словами Володимира Зеленського, зараз 43 громадянина України, які в першій групі, вже перебувають на території Єгипту.

Евакуація здійснюється через контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектора Гази з Єгиптом.

«Україна успішно евакуювала із Сектора Гази першу групу із 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови. Раді допомогти нашим дружнім сусідам», – написав він у соцмережі Х.

Україна успішно евакуювала із Сектора Гази першу групу із 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту
Володимир Зеленський

Підготовка до евакуації відбувалася вже кілька днів і станом на 7 листопада людей підвезли до КПП, а вже переїхати в Єгипет громадяни України змогли 8 листопада.

«Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – повідомив Радіо Свобода посол України в Єгипті Микола Нагорний 7 листопада.

Раніше Нагорний казав, що в списках на евакуацію у посольства є 358 людей (дані станом на 1 листопада).

Палестинці з подвійними громадянствами та іноземці чекають на КПП «Рафах» на евакуацію з Сектора Гази. 7 листопада 2023 року
Палестинці з подвійними громадянствами та іноземці чекають на КПП «Рафах» на евакуацію з Сектора Гази. 7 листопада 2023 року

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на початку місця, шо дипломатичне відомство почало підготовку до евакуації і забронювало транспорт, та сформувало групу дипломатів, яка мала прибути на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам.

За даними міжнародних ЗМІ, евакуація здійснюється в алфавітному порядку, тому громадяни України не були серед перших, хто зміг залишити Газу.

«Ракета може прилетіти будь-коли»

Один з громадян України, який хоче евакуюватись з Сектора Гази, сказав Радіо Свобода, попросивши не називати його імені, що для цивільних в Секторі ситуація – на тлі постійних авіа- та ракетних ударів Ізраїлю – є критично небезпечною.

Бомблять всюди, і людям страшно. Коли люди вже не їдять тиждень, то евакуація для них – не найголовніше. Найголовніше – бути в безпеці
Громадянин України в Газі

«Зараз ситуація дуже серйозна. 30 днів люди без світла, без води, без їжі. Нічого немає, розумієте? Окрім того, ракета може в будь-який момент прилетіти в мирних людей. Раз – і все, вбили 10-15 людей – скільки є в будинку. Серед загиблих багато дітей і жінок. Те, що відбувається, це дійсно серйозна війна. Щодо води, є місця, де можна набрати, хоч і зі складнощами», – каже цей чоловік.

«На півдні (Гази) нічого не працює. Не печуть хліб, немає води. Магазини всі зачинені. Вчора одна дівчина-українка тут зв'язалась зі мною і попросила, щоб якось їм допомогти, бо там є жінки і діти. Бомблять всюди, і їм страшно. Зрозумійте, коли люди вже не їдять тиждень, то евакуація для них – не найголовніше. Найголовніше, щоб вони були в безпеці», – додає цей громадянин України.

Сектор Гази в руїнах після повітряних ударів Ізраїлю. 8 листопада 2023 року
Сектор Гази в руїнах після повітряних ударів Ізраїлю. 8 листопада 2023 року

За словами чоловіка, українці в Секторі Гази знають один одного.

«В нас є свої канали зв'язку в інтернеті, групи. Ми маємо списки і номери телефонів. Ми їх збирали і будемо цим займатися і надалі. Збираємо через дзвінки і інтернет», – розповідає він.

Як писало видання НВ, в 2019 році українців у Газі налічувалася майже тисяча.

Українсько-палестинські діти в Секторі Гази в 2019 році (ілюстраційне фото). Українці Гази кожного серпня відзначають День незалежності України
Українсько-палестинські діти в Секторі Гази в 2019 році (ілюстраційне фото). Українці Гази кожного серпня відзначають День незалежності України

Здебільшого це жінки, які вийшли заміж за палестинців і волею долі опинилися в гарячій точці, народили тут дітей і відчайдушно не бажають втрачати зв’язок із Україною.

Подяка від Молдови

Президентка Молдови Мая Санду подякувала президенту України Володимиру Зеленському і президентові Румунії Клаусу Йоганнісу за допомогу в евакуації громадян Молдови з Сектора Гази.

«Я глибоко вдячна президентам Клаусу Йоганнісу і Володимиру Зеленському за підтримку Румунії й України в нашій майже місячній місії з евакуації молдовських громадян із Сектора Гази», – написала Санду в соцмережі X 7 листопада.

Що таке Сектор Гази?

Сектором Гази називають вузьку смужку землі, яка розтяглася на 40 км уздовж берега Середземного моря від ізраїльсько-єгипетського кордону до передмість ізраїльського міста Ашкелон.

«Однак близькість – що Єгипту, що ізраїльських міст – оманлива. Сектор з трьох боків оточений високим бетонним парканом із кулеметними вежами, а з четвертої, з моря, – постійно патрулюється суднами ізраїльського і єгипетського військово-морських флотів. І вибратися за межі Гази можна тільки через ретельно охоронювані пункти пропуску і за наявності купи різних документів», – писало у спеціальному репортажі з Гази видання НВ в 2019 році.

Сектор Гази в руїнах
Сектор Гази в руїнах

На Західному березі ріки Йордан, відділеному від Гази десятками кілометрів території Ізраїлю, своя влада – багатопартійний коаліційний уряд, сформований навколо руху ФАТХ.

Цей уряд визнано світовою спільнотою та Ізраїлем.

Лідер ФАТХ Махмуд Аббас де-юре є також президентом Палестини, але де-факто його повноваження не поширюються на Сектор Гази, де ще у 2007 році владу взяло угруповання «Хамас», силою видавивши з регіону або змусивши замовкнути всіх своїх опонентів.

Евакуація з Ізраїлю

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з Сектора Гази.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухаресту відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Ізраїль почав здійснювати масовані повітряні удари по Газі після рейду бойовиків «Хамасу» на південну частину Ізраїлю 7 жовтня, внаслідок чого загинуло 1400 ізраїльтян і понад 200 людей були взяті «Хамасом» в заручники.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Держдеп США відреагував на заяву Зеленського щодо виборів у 2024 році 43530 views

2

В Офісі президента України заявили про «тактику розколу», яку застосовує РФ 41667 views

3

«Не час для святкувань»: Зеленський розповів про проблеми в Силах оборони 36882 views

4

«Він попередив, що гранати бойові». У МВС розповіли про чоловіка, який подарував Частякову гранати 28594 views

5

Омбудсмен звернувся до СБУ і поліції через відео зі звинуваченнями щодо мови військових 18868 views

6

Лідер «Хамасу» оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю 15293 views

7

В ISW прокоментували повідомлення про перекидання ЗСУ сил і бронетехніки на лівий берег Херсонщини 13825 views

8

У ЦВК пояснили, чому повноваження Зеленського не припиняться без виборів навесні 2024-го 11940 views

9

Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України 9252 views

10

Дуда доручив чинному прем’єру Польщі формувати уряд 7513 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG