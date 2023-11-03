Макрон скликає міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі

Президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції щодо ситуації в Секторі Гази, повідомляє TF1.

За словами французького лідера, у конференції візьмуть участь представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу.

Захід має відбутися в четвер, 9 листопада, уточнив Макрон.

«Боротьба з тероризмом за жодних обставин не виправдовує жертв серед цивільного населення», – підкреслив президент Франції.

Щодо гуманітарної ситуації на півночі Сектору Гази, що перебуває в облозі ізраїльської армії, Макрон зазначив: «Боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення. Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу».

Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.