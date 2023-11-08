Зеленський повідомив про евакуацію першої групи українців з Гази

Україна евакуювала з Сектору Гази першу групу з 43 громадян, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз люди перебувають на території Єгипту.

«Україна успішно евакуювала із Сектору Газа першу групу із 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови. Раді допомогти нашим дружнім сусідам», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

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У МЗС додали, що консули зустріли українців на пункті пропуску «Рафах», забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування, готується їх переліт до однієї із сусідніх з Україною країн.

Як написав на своїй сторінці у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, що евакуація громадян України із Сектору Гази продовжується. За його словами, дипломати працюють над вивезенням українців 8 та 9 листопада – дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримали.

Напередодні посол України в Єгипті Микола Нагорний Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив, що евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, процес триватиме кілька днів. У списках на евакуацію станом на 1 листопада було 358 людей.