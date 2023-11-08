До Києва прибув міністр транспорту США

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Піт Буттіджич. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Рада вітати Піта Буттіджича в Україні. Наш сьогоднішній сигнал зрозумілий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ», – написала вона у мережі Х.

Піт Буттіджич – 41-річний американський політик, колишній офіцер ВМС США, був мером містечка Саут Бенд у штаті Індаіна. У 2019 році він брав участь у праймеріз Демократичної партії США, але вийшов із перегонів, підтримавши Джо Байдена.

Під час кампанії він закликав розвивати співпрацю з Україною в оборонній сфері та утримувати санкції.