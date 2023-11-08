Держдеп США відреагував на заяву Зеленського щодо виборів у 2024 році

У Державному департаменті США відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського, що вибори у 2024 році «не на часі».
«Я вважаю, що важливо пам’ятати, що Україна перебуває в такому становищі, оскільки Росія продовжує вести повномасштабну незаконну війну проти неї. Україна та її народ борються за виживання», – заявив на брифінгу представник Держдепу Ведант Патель.
Представник Держдепу зауважив, що майже 20% території України окуповані, а мільйони громадян переміщені через війну Росії, багато з них перебувають за межами країни як біженці, також РФ продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні.
«Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов’язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й про наше зобов’язання підтримувати обережний та конституційний підхід до підтримки міцності демократії у воєнний час. Як я розумію, це відповідає їхній Конституції», – додав Ведант Патель.
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6 листопада Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».
«Якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», – сказав він у вечірньому відеозверненні 6 листопада.
Раніше сто громадських організацій оприлюднили заяву щодо неможливості проведення в Україні виборів у активній фазі війни. Вони наголосили, що вибори і повномасштабна війна є несумісними, а ідея проведення виборів за таких умов є «вкрай небезпечною та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю – і до значної дестабілізації держави в цілому».
У жовтні опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.
Питання українських виборів обговорюють з кінця травня. Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно пишуть українські та міжнародні ЗМІ.
Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.
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