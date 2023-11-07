У ЦВК пояснили, чому повноваження Зеленського не припиняться без виборів навесні 2024-го

Центральна виборча комісія не отримувала жодної інформації про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року – про це заявив заступник голови комісії Сергій Дубовик у коментарі Радіо Свобода.

Він нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді вчергове продовжити воєнний стан на 90 днів. Після схвалення парламентом він триватиме щонайменше до лютого.

«Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у військовий час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів», – сказав він.

Крім того, говорячи про президентські вибори, заступник голови ЦВК вказує на те, що, за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня.

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На питання про те, чи будуть повноваження президента й згодом парламенту автоматично подовжені наступного року, Дубовик вказав на формулювання в Конституції:

«Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень. Конституція чітко дає відповіді на ці запитання. Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час».

Відтак, відповідно до основного закону, президент і Верховна Рада мать виконувати свої повноваження до наступних виборів.

«Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу Верховної Ради – працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах – черговий президент продовжує виконувати свої повноваження. Конституція це чітко визначає», – підсумував представник ЦВК.

Також він зазначив, що повноваження місцевого самоврядування вичерпуються лише в 2025 році, тож поки рано говорити про неможливість провести чергові місцеві вибори.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. Цьому передувала заява депутата Верховної Ради від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, що Зеленський нібито схвалив рішення щодо проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

У жовтні опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.

Питання українських виборів обговорювали з кінця травня. Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно пишуть українські та міжнародні ЗМІ.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.