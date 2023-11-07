В Офісі президента України заявили про «тактику розколу», яку застосовує РФ

В Офісі президента України заявляють про «тактику розколу», яку зараз застосовує Росія.

«Тактика розколу. Це те, що робить російський ворог зараз. Вони робили це і понад 100 років тому. Ми розуміємо кожен їх крок. В них не вийде», – написав керівник ОП Андрій Єрмак у телеграмі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».

«Якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», – сказав він у вечірньому відеозверненні 6 листопада.