Зеленський зважує «за» і «проти» проведення виборів у 2024 році – голова МЗС

Президент України Володимир Зеленський розглядає «за» і «проти» проведення президентських виборів наступної весни, заявив 3 листопада український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні «за» і «проти», – цитує заяву Кулеби агентство Reuters.

Голова МЗС додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить «безпрецедентні» виклики.

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Раніше сто громадських організацій оприлюднили заяву щодо неможливості проведення в Україні виборів у активній фазі війни. Вони наголосили, що вибори і повномасштабна війна є несумісними, а ідея проведення виборів за таких умов є «вкрай небезпечною та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю – і до значної дестабілізації держави в цілому».

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

У жовтні опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.