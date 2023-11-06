Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №10211 і №10212 зареєстровано в парламенті.

Зеленський пропонує з 16 листопада продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.