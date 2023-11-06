Путін може залишитись президентом РФ до 2030 року – ЗМІ

Володимир Путін вирішив залишитися на посаді президента Росії і балотуватиметься на майбутніх президентських виборах, перемога на яких забезпечить продовження його повноважень до 2030 року. Про це пише агенція Reuters із посиланням на шість неназваних джерел.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на публікацію заявив, що Путін не оголошував про своє рішення балотуватися і самі вибори ще не призначені.

За законом, Рада Федерації має визначити дату виборів у першій половині грудня, самі ж вибори, ймовірно, пройдуть 17 березня. Путін раніше говорив, що оголосить про своє рішення після офіційного призначення виборів.

Джерела Reuters однак стверджують, що про рішення Путіна вже відомо у Кремлі, і радники зараз готують план його передвиборчої кампанії.

Рішення Путіна, як стверджують джерела, пов’язане з тим, що він розглядає нинішні події, включаючи війну в Україні, як конфлікт Росії із Заходом і відчуває, що йому необхідно «провести Росію через найнебезпечніший за кілька десятиліть час».

Путін уперше став президентом у 2000 році і залишається ним уже чотири терміни (з перервою на 2008-2012 рр). Балотуватися на п’ятий термін йому дозволяють ухвалені за ініціативою самого Путіна поправки до Конституції. Як зазначає Reuters, вже зараз Путін править країною довше, ніж будь-хто за останні сто років, за винятком Йосипа Сталіна.