Як ЗСУ розбили російські колони під Вугледаром: що відомо

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), спираючись на дані так званих російських воєнкорів, у звіті за 7 листопада заявили про перекидання Силами оборони України обмеженої кількості бронетехніки на лівий берег Херсонської області.

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Згідно з даними російських джерел, українські військові продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції, і ведуть бойові зіткнення поблизу Кринок, Заплави, Піщанівки та Підстепного.

Аналітики Інституту дійшли висновку, що «повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчить про те, що інтенсивні російські зусилля щодо перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад та матеріальну частину на позиції на східному березі».

Росія продовжує тиск на всьому східному фронті і, крім найбільш обговорюваних Авдіївки, Бахмута і Лимана, активізувалася під Вугледаром. Українські військові повідомляють, що днями ЗСУ розбили там колону із понад десятка одиниць бронетехніки, яка рухалася у лоб полем.

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В окупованому Луганську загинув колишній начальник управління «народної міліції», депутат так званої «народної ради ЛНР» Михайло Філіпоненко. Про це вранці 8 листопада повідомили російські медіа. Його син заявив, що в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

У ГУР Міноборони України пізніше заявили про свою причетність до «ліквідації» Філіпоненка.

«Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці», – зазначається у повідомленні ГУР у телеграмі.

За даними української військової розвідки, Філіпоненко був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де «військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур, він особисто жорстоко катував людей».

Головні питання випуску:

Чи зможуть Сили оборони звільнити лівий берег Херсонщини до кінця року?

З яким озброєнням РФ готується воювати цієї зими?