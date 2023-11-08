У ГУР заявили про причетність до «ліквідації» Філіпоненка в окупованому Луганську

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про причетність до «ліквідації» в окупованому Луганську колишнього начальника управління «народної міліції» угруповання «ЛНР» Михайла Філіпоненка.



«Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці», – йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі.



В українській розвідці заявляють, що Філіпоненко був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де «військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур, він особисто жорстоко катував людей».

Раніше російські медіа повідомили, що в окупованому Луганську через вибух автівки загинув Михайло Філіпоненко.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бойовики цього угруповання заявляли про замах на нього. Повідомлялося, що тоді його автомобіль підірвали, було поранено Філіпоненка та його водія.

До повномасштабного вторгнення РФ він представляв бойовиків угруповання «ЛНР» у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК). Філіпоненко – колишній в.о. начальника «народної міліції (збройних сил)» бойовиків у Луганську. До 2010 року він був депутатом Ленінської районної ради Луганська від Партії регіонів.

Повідомлялося, що проти Філіпоненка було відкрито кримінальне провадження. Він перебував у розшуку за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність держави.